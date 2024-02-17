مراسلون بلا حدود و"الدولي للصحفيين" يدينان مقتل إعلاميين بغزة

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 130 شهيدًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحفيين، بضرورة وضع حد لقتل الصحافيين في قطاع غزة وضمان سلامتهم والسماح لهم بدخول غزة والمغادرة منها لمن رغب في ذلك.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في بيان لـ"مراسلون بلا حدود"، عقب اجتماع مسؤولين من المنظمة والاتحاد الدولي للصحفيين، الجمعة، في معهد العالم العربي بباريس.

وقال البيان إن مسؤولي المنظمتين، طالبوا المجتمع الدولي بضرورة ضمان "استمرار عمل الصحافة في قطاع غزة"، كما وقف المشاركون في الاجتماع دقيقة صمت حدادًا على أرواح الصحفيين الذين قُتلوا في فلسطين.

كما دعا مسؤولو المنظمتين إسرائيل لتخصيص مناطق إيواء للصحفيين في المنطقة للحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن تسهيل نقل المواد الوقائية والمهنية، حتى يتمكن الصحفيون من مراقبة الهجمات في المنطقة.

وأكدوا على ضرورة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، للسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة، والسماح للصحفيين الفلسطينيين، الراغبين، بمغادرة القطاع.