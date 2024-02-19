الحرب على غزة: قصف وغارات ونحو 29 ألف شهيد

قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة القرارة شرق خانيونس ودير البلح وسط القطاع ومحيط مراكز الإيواء، في وقت واصلت دبابات الجيش الإسرائيلي محاصرة المستشفيات في القطاع وخاصة في محافظة خانيونس واحتجاز طواقمها وقطع الإمدادات عنها.

مع بداية اليوم الـ 136، للحرب الإسرائيلية على غزة، شن الطيران الإسرائيلي، الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أوقعت شهداء وجرحى، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووسع الطيران الإسرائيلي غاراته على المناطق الغربية بمدينة غزة ومحيط شارع الجلاء، حيث طالت الغارات مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة القرارة شرق خانيونس ودير البلح وسط القطاع ومحيط مراكز الإيواء، في وقت واصلت دبابات الجيش الإسرائيلي محاصرة المستشفيات في القطاع وخاصة في محافظة خانيونس واحتجاز طواقمها وقطع الإمدادات عنها.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 مصابين، ما يرفع مجمل حصيلة العدوان منذ بدء الحرب إلى 28985 شهيدا و68883 مصابا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 574 منهم 236 في المعارك البرية.