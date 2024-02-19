7100 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، والتي شهدت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، فيما لم يتسن لنادي الأسير التأكد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، بيت لحم، نابلس، أريحا، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، والتي شهدت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، فيما لم يتسن لنادي الأسير التأكد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسيرين عاصم البرغوثي، وساهر البرغوثي من بلدة كوبر قضاء رام الله وفتشتهما، بالإضافة لتخريب محتوياتهما.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 7100، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.