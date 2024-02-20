الحرب على غزة: شهداء وجرحى وغارات على خانيونس

ارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية مجازر عدة، خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء يومها الـ 137، حيث واصل الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء.

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وتعرضت مناطق عدة بالقطاع لقصف المدفعية الإسرائيلية، التي استهدفت حي الزيتون شرقي غزة الذي شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وطال القصف المدفعي وسط وغرب خانيونس جنوب القطاع، في وقت وسع الطيران الإسرائيلي غاراته في حي الصبرة، ومنطقة دوار الكويت في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، ومخيم النصيرات ومدينة دير البلح.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية مجازر عدة، خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وارتفع عدد الشهداء من جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 29092 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 69028 شخصا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك خان يونس يوم 15 شباط/فبراير الحالي، ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 575 منهم 236 في المعارك البرية.