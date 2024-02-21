اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات في الضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية بلدة طمون من مدخلها الشرقي، وشرعت بهدم دوار الشهيد.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ذيب أنيس بني عودة من بلدة طمون قبل انسحابها من البلدة.

وفي محافظ نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال مخيم عسكر الجديد، فيما اعتقلت الشاب أورهان حمايل بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت القوات بلدة الظاهرية.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم وحاصرت أحد المنازل، بينما في جنين، استشهد شاب وأصيب 7 آخرون، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، الليلة الماضية، بعد اقتحام قوات الاحتلال وقوة خاصة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان هم: أمان أبو الجابر، ومحمود أبو الجابر، واوس العويس، وحاتم مشارقة، وفارس أبو الجابر، وتوفيق المراد، وأدهم أبو طبيخ، بعد دهم منازلهم.