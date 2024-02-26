الحرب على غزة: معارك في خانيونس وشهداء بقصف على رفح

ما زال الجوع يفتك بالسكان شمالي قطاع، وسط استمرار معاناة أهل القطاع مع انعدام دخول المساعدات، حيث أعلنت "الأونروا" أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت قبل شهر.

يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، التي دخلت، الإثنين، يومها الـ 143، حيث تواصلت المعارك والاشتباكات على محاور التقدم في القطاع، في وقت تصاعدت الغارات على رفح.

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وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، وتركزت الغارات في مدينة غزة ومحافظة رفح، فيما شهدت محاور التقدم في منطقة خانيونس معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

ووسعت المدفعية الإسرائيلية من نسف المنازل في خانيونس، وقصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، في وقت دارت اشتباكات عنيفة في شمالي القطاع.

وخلف القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين عشرات الشهداء ومئات الإصابات بغضون الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الضحايا منذ بدء الحرب 29692 شهيدا و60879 مصابا.

يأتي ذلك، في وقت ما زال الجوع يفتك بالسكان شمالي قطاع، وسط استمرار معاناة أهل القطاع مع انعدام دخول المساعدات، حيث أعلنت "الأونروا" أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت قبل شهر.