تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات بين مجموعات من المقاومين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واستشهد، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد قائد كتيبة طوباس الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى استشهاد الزلط وبيادسة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.

واقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، اندلع إثرها اشتباكات في المدينة، استشهد الشاب دراغمة بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلت عددا من الشبان، كما اقتحمت القوات، بلدة بيت ريما، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وذلك عقب دهم منازلهم في المخيم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال أنس الحطاب ووالده، وريان دلايشة ووالده، خلال اقتحامها لمخيم الجلزون.

واقتحمت قوة إسرائيلية نابلس وحاصرت بناية في حي المخفية، تبعتها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بقنبلة غاز في رأسه، وثمانية آخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، فيما جرى اعتقال الشاب براء ازحيمان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالصدر لرجل عمره عاما قرب حاجز بيت فوريك ونقلته إلى المستشفى في نابلس.