مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بمحيط قبر يوسف بنابلس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات عقب اقتحام القوات عدة بلدات فلسطينية، والشروع بحملة مداهمات للمنازل والمحال التجارية، فيما دارت اشتباكات في محيط قبر يوسف في نابلس.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس وسيرت دورياتها في الشوارع وحاصرت المنطقة الشرقية منها ونشرت فرق قناصة في مواقع متفرقة مع مداهمة عدة منازل في المدينة، حيث دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام منزله، والمسن عمر خروب من منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، حيث اقتحمت القوات البلدة وسيرت دورياتها العسكرية فيها، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت فهيا خرابا، كما اقتحمت القوات بلدة عزون وداهمت عددا من المنازل في البلدة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة الخليل، كما استولت على مركبات في بيت أمر.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وداهمت عددا من المنازل فيها قبل أن تعتقل الشابين وسام القواسمي ونديم أبو خلف، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واقتحمت عددا من المنازل واستولت على عدد من المركبات في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد سرسك من ضاحية ذنابة على حاجز طيار أقامته بالقرب من حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة قضاء جنين، قبل أن يلقي شبان عبوات محلية الصنع وحجارة تجاه جنود وآليات الاحتلال العسكرية، والذين أطلقوا الرصاص الحي والغاز السام بكثافة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشابين براء أسامة عابد ومحمد زياد الأقحش من بلدة عرابة، بأعقاب البنادق ونكلت بهما، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، عقب الإفراج عنهما من مستوطنة "مافو دوتان" المقامة على أراض فلسطينية تابعة لبلدتي يعبد وعرابة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين، ودهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش فيها، كما صادرت مركبة فلسطينية بالقرب من البلدة.

واحتجزت قوات الاحتلال الشاب إيهاب جمعة من بلدة الرامة، واستجوبته قبل أن تخلي سبيله أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته بالقرب من محطة عرابة.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة طمون قضاء طوباس، أثناء عودته من الأردن، عبر جسر الكرامة البري.

واندلعت مواجهات، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية قضاء نابلس، وداهمت منطقة البلدة القديمة، وشوارع عدة في البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة.

ورشق شبان مركبة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة سنجل قضاء رام الله، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، حيث استنفرت على إثرها قوات الاحتلال في المنطقة وشرعت بحملة تفتيش ومداهمات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش لمنازل السكان في بلدة سلواد شمالي شرق رام الله، عقب اقتحامها بعدة آليات عسكرية.