فيديو | غزة: شهيدان ومصابون إثر سقوط صناديق مساعدات أُنزلت من الجوّ عليهم

قيديو سقوط صناديق المساعدات في غزة: شهيدان ومصابون إثر سقوط صندوق مساعدات أُنزل من الجوّ عليهم

استشهد شخصان وأُصيب آخرون في قطاع غزة، إثر سقوط صناديق مساعدات أُنزلت من الجوّ عليهم، اليوم الجمعة، فيما أعلن الأردن أنه تمّ إنزال مساعدات جويّة للقطاع في عملية شاركت فيها عدة دول.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسميّ، أن "الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حرّ لبعض المساعدات".

وأفادت تقارير باستشهاد شخصين وإصابة آخرين، "بسبب فشل فتح المظلة غربي مدينة غزة نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة".

فيديو يُظهر سقوط عدة صناديق #مساعدات في #غزة من الجوّ بصورة غريبة، لترتطم بالأرض بقوّة بعد ذلك، كما أنها أصابت عدة أشخاص ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.



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وأظهرت فيديوهات التقطها أهال في القطاع، سقوط عدة صناديق مساعدات من الجوّ بصورة غريبة، لترتطم بالأرض بقوّة بعد ذلك. وعلى ما يبدو فقد أصابت بعض الصناديق أهال، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود عيان إن "مظلات المساعدات الجوية تعطلت في الجو أثناء إلقائها، ما أدى إلى سقوط الصناديق بشكل عامودي".

وفي سياق ذي صلة، قال الجيش الأردني في بيان، اليوم، إن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لعدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وبحسب البيان نُفذت، اليوم الجمعة، "بتوجيهات ملكية سامية تسعة انزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة، تستهدف عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".

وتم الإنزال بمشاركة "4 طائرات من نوع +سي 130 + تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لفرنسا، وطائرة تابعة لهولندا، وطائرة تابعة لبلجيكا".

واشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب، وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب".

ونفّذ الجيش الأردني "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالا جويا أردنيا، و28 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة" كان بينها أيضا الإمارات وبريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 30 ألفا و878 شهيدا.

وأفادت في تقريرها الإحصائي لليوم الـ154 من الحرب بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و878 شهيدا و72 ألفا و402 إصابة" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وشدّدت الوزارة على أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن "72 بالمائة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.