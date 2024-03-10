رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل دمّرت نحو ثلث شبكة أنفاق حماس فقط

ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نايشن" عبر شبكة "سي بي إس" الأميركية، أن "إسرائيل تمكنت من القضاء على 35 بالمئة فقط من مقاتلي حماس".

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر، الأحد، إنه "بعد مرور 140 يوما، الجيش الإسرائيلي يقضى على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس فقط".

وأضاف وارنر، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نايشن" عبر شبكة "سي بي إس" الأميركية، أن "إسرائيل تمكنت من القضاء على 35 بالمئة فقط من مقاتلي حماس".

واعتبر السيناتور الأميركي أن احتجاز حماس للرهائن، وتمكنها من منع الاستيلاء على بعض الأنفاق بمثابة، "درس مستفاد" للجيش الإسرائيلي.

وأكد وارنر، بالقول: "بعد مرور 140 يوما، الجيش الإسرائيلي يقضى على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس فقط".

وفي كانون الثاني/ يونيو الماضي، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل لن تتعامل في هذه المرحلة من حربها على قطاع غزة مع الأنفاق التي وصفها بـ"غير الإستراتيجية".

وذكر هنغبي في أعقاب تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" وأفاد بأن 80% من أنفاق حركة حماس لا تزال سليمة بالرغم من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن إسرائيل ستكتفي في هذه المرحلة بتدمير أنفاق فصائل المقاومة في قطاع غزة التي وصفها بـ"الإستراتيجية"، مضيفا أنه بعد الحرب "الجهة التي ستدير قطاع غزة هي التي ستدمر شبكة أنفاق" المقاومة، مشددا على أن جيش الاحتلال "دمّر بالفعل الأنفاق الإستراتيجية" في المناطق التي سيطر عليها.

وقال هنغبي إن "تدمير شبكة الأنفاق بالكامل في غزة لن يحدث إلا في المرحلة التي تلي حل حماس. أي بعد تطهير القطاع من التطرف"، وأضاف "هناك العديد من الأنفاق الأخرى، التي لم يتم تعريفها على أنها إستراتيجية".

وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون أمنيون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" في السادس عشر من الشهر الماضي، تشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن طول شبكة الأنفاق الإجمالي في قطاع غزة، قد يتجاوز 700 كيلومتر، وإلى وجود نحو 5 آلاف و700 فتحة منفصلة تؤدّي إلى الأنفاق.

وتحدثت الصحيفة حينها مع مسؤولين وجنود إسرائيليين، زاروا الأنفاق، بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، على معرفة بالمنطقة. وذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للصحيفة أن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي أنشأتها حماس أذهلتهم، مشيرين إلى أن بعض الآلات التي استخدمتها حماس لبناء الأنفاق، والتي شوهدت في مقاطع الفيديو التي التُقِطَت، فاجأت الجيش الإسرائيلي كذلك.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.