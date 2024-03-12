خلال 4 شهور: عدد الأطفال القتلى في غزة يفوق عددهم خلال أربعة أعوام في جميع النزاعات بالعالم

عدد الأطفال الذين أُحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة، "يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم"، مندّدا بما قال إنه "حرب على الأطفال".

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن عدد الاطفال الذين استشهدوا بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، يفوق عددهم مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

وكتب المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس": "أمر مذهل. عدد الأطفال الذين أُحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة، يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم"، مندّدا بما قال إنه "حرب على الأطفال".

واعتمد لازاريني في منشوره مرجعا أرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفا و193 طفلا قد قُتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022.

وقد أجريت المقارنة مع تقارير توردها وزارة الصحة في قطاع غزة، وتفيد باستشهاد أكثر من 12 ألفا و300 طفل في القطاع، بين تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ونهاية شباط/ فبراير.

وقال لازاريني إن "هذه الحرب هي حرب على الأطفال. إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم".

وارتفعت حصيلة الحرب على غزة، وفق أرقام وزارة الصحة إلى أكثر من 31184 شهيدا و72889 جريحًا، 72% منهم أطفال ونساء.