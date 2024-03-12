عباس والسيسي يبحثان الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار

بحث الرئيسان آخر المستجدات والعمل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها".

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، آخر الأوضاع وجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الثلاثاء.

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ووفق بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي على "السعي المكثف" لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أن "القطاع يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور".

كما أكد "مساندة مصر قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة".

من جانبه، عبر عباس عن "امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني".

وبحث الرئيسان آخر المستجدات والعمل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها".

وشددا على الرفض القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وأجمعا على أنه "لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات إسرائيل في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله".

وحل شهر رمضان المبارك الإثنين وسط حرب إسرائيلية مدمرة تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ظل وساطة مصرية قطرية أميركية لإقرار هدنة ثانية بالقطاع.