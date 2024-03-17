الحرب على غزة: شهداء وجرحى ووصل مساعدات لأول مرة إلى شمال القطاع

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 163، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خايونس ودير البلح.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، استهداف المدنيين العزل في مناطق عدة في قطاع غزة، حيث طال الاستهداف مجدداً منتظري مساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة شمال القطاع.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 163، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خايونس ودير البلح.

وخلفت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الشهداء ومئات الجرحى، معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على قطاع غزة إلى 31,553 شهيدًا، و73,546 جريحًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

يأتي ذلك في وقت وصلت أول شاحنات مساعدات إلى شمالي القطاع منذ نحو 4 أشهر، حيث نقلت إلى مخازن تابعة لوكالة "الأونروا"، دون أن لم يتضح على الفور كيف ستصل المساعدات إلى الفلسطينيين ومن سيقوم بتوزيعها.

ومنذ نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تصل إلى بلدات شمال القطاع أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حدوث مجاعة، أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.