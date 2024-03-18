الاحتلال يعتقل عددا من الصحافيين بينهم إسماعيل الغول من مجمع الشفاء

نقلت "الجزيرة" عن الصحافي الفلسطيني، محمود عليوة، المتواجد داخل مستشفى الشفاء، قوله إن "جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على إسماعيل الغول قبل اعتقاله".

اعتقل جيش الاحتلال اليوم، الإثنين، عددا من الصحافيين بينهم مراسل قناة "الجزيرة"، إسماعيل الغول، من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد أن اعتدى عليهم بالضرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي التفاصيل، فإن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحافيين (لم يحدد عددهم) بينهم مراسل "الجزيرة"، إسماعيل الغول، قبل أن تعصب أعينهم وتكبل أياديهم وتعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء.

ونقلت "الجزيرة" عن الصحافي الفلسطيني، محمود عليوة، المتواجد داخل مستشفى الشفاء، قوله إن "جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على إسماعيل الغول قبل اعتقاله".

وأعلن جيش الاحتلال فجر اليوم اقتحام قواته مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه بزعم تلقيه معلومات استخباراتية حول وجود قادة لحماس فيه، وذلك على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

واعتقل الاحتلال 80 فلسطينيا من المستشفى فيما أعلن مقتل أحد جنوده خلال العملية.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية بالإضافة إلى مولد الكهرباء.