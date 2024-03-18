7655 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 25 اليوم

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحافي، وأسيرة محررة وهي روضة أبو عجمية، المفرج عنها ضمن صفقات التبادل.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، بيت لحم، الخليل، جنين، نابلس، طولكرم، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من المواطنين مساء أمس في بلدة العيساوية قضاء القدس لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم حتى اللحظة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة ""وفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 7655، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.