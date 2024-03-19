غزة: آلاف النازحين باتوا بالعراء نتيجة الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هبت على المناطق الشمالية من القطاع، والغربية من دير البلح وسط القطاع، ورفح ومنطقة المواصي في خانيونس، بغرق مئات الخيام، وتطاير أخرى تؤوي آلاف النازحين.

غرقت مئات الخيام وتطايرت أخرى تؤوي آلاف النازحين، اليوم الثلاثاء، وذلك جراء الأمطار والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هبت على المناطق الشمالية من القطاع، والغربية من دير البلح وسط القطاع، ورفح ومنطقة المواصي في خانيونس، بغرق مئات الخيام، وتطاير أخرى تؤوي آلاف النازحين.

وبات آلاف النازحين بالعراء في ظل البرد القارس وتحت الأمطار الغزيرة، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى في ظروف إنسانية صعبة.

وطالب النازحون الجهات الأممية والدولية بضرورة توفير مراكز إيواء لهم، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الــ165.

يشار إلى أن معظم النازحين في الخيام ومراكز الإيواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع على وجه السرعة أملا بالنجاة من قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، حاملين معهم القليل من الملابس والأغطية والمقتنيات الشخصية، ليصبحوا فريسة للبرد القارس والجوع والعطش.

وفي ظل هذا البرد القارس، يعاني نصف سكان غزة من جوع كارثي، بينما يتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى أيار/مايو المقبل، في غياب أي تدخل عاجل للحيلولة دون ذلك، وفق ما جاء في تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة.