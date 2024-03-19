مستوطنون يعتدون على منشآت زراعية بمسافر يطا

تحول رعي أغنام المستوطنين وسيلة لنهب الأرض، بحسب سكان من مسافر يطا، حيث أن رعي الاغنام من قبل المستوطنين أصبحت وكأنها نهج يقوم به عدد من المستوطنين ممن يملكون مزارع أبقار وأغنام في مستوطنات تقع قرب أراضي الفلسطينيين.

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رعي الأغنام في الأراضي الزراعية للفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما قاموا بإحراق غرفة زراعية وسرقة بعض محتوياتها، في بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

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وتحول رعي أغنام المستوطنين وسيلة لنهب الأرض، بحسب سكان من مسافر يطا، حيث أن رعي الاغنام من قبل المستوطنين أصبح وكأنه نهج يقوم به عدد من المستوطنين ممن يملكون مزارع أبقار وأغنام في مستوطنات تقع قرب أراضي الفلسطينيين.

وتكرر هذا النهج الاستيطاني في مسافر يطا ومنطقة الأغوار، حيث ينزل المستوطنون أغنامهم لترعى المزارع التابعة للفلسطينيين، ولتؤدي إلى تخريب مساحات واسعة وإلحاق خسائر كبيرة، وهي طريقة للاعتداء على أراضي الفلسطينيين، ومحاولة لوضع اليد عليها.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة، حيث أفاد الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان بأن مستوطنين من البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة القعدة شمالي دير استيا هاجموا غرفة زراعية تستخدم لتربية المواشي، تعود ملكيتها لعائلة يوسف سلمان.

وأوضح أن المستوطنين حطموا محتويات الغرفة وسرقوا بعضها قبل أن يضرموا فيها النيران، ملحقين أضرارا كبيرة في الممتلكات.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أراضي خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث قاموا بإطلاق مواشيهم في الأراضي الزراعية للسكان الفلسطينيين.