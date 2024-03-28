تورك: هناك أدلة منطقية على استخدام إسرائيل المجاعة كسلاح

شدد تورك، على أن "إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في غزة، وهناك أدلة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح".

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس إن الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب".

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وأضاف "عليك دائما إثبات النية، ولو ثبتت نية إسرائيل في استخدام التجويع كسلاح في غزة فإن ذلك قد يرقى لجريمة حرب".

وأوضح أن "العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والحصار المفروض على قطاع غزة بمثابة جريمة حرب، ويجب التعامل معها على هذا النحو".

وشدد تورك، على أن "إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في غزة، وهناك أدلة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح".

وأضاف "وحشية الهجوم الإسرائيلي، وأسلوب الحرب يثيران التساؤل حول مدى تناسب الرد".

وأكد على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة.

وتابع "إذا لم تصل هذه المساعدات الإنسانية بالحجم والسرعة المطلوبة، فذلك سيطرح أسئلة خطيرة للغاية".

وفي انتهاك للقانون الدولي، تقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.