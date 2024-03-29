مسؤول أميركي: المجاعة تشكل خطرا كبيرا ومحتملة جدا في شمال القطاع

قال المسؤول الأميركي إن "عدد الشاحنات التي توزع المساعدات في جنوب ووسط غزة تجاوز 200 شاحنة يوميا تقريبا، فيما يمصل زيادة مقارنة بالشهر الماضي، لكن هناك حاجة لمزيد".

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن المجاعة تمثل خطرا ووجودها "محتمل جدا" في بعض المناطق على الأقل في شمال قطاع غزة.

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وأضاف أن "ندرة الشاحنات تمثل عقبة رئيسية أمام تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية" في القطاع المكتظ بالسكان والواقع تحت الحصار الإسرائيلي.

وذكر المسؤول الأميركي الكبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أنه "يمكننا القول بثقة إن المجاعة تشكل خطرا كبيرا في الجنوب والوسط لكنها غير موجودة، غير أنها في الشمال تشكل خطرا ومن المحتمل جدا أن تكون موجودة في بعض المناطق على الأقل، وهو ما يفسر الإلحاح الذي يتعين علينا به نقل البضائع والأغذية على نطاق واسع إلى الشمال".

وقال إن "عدد الشاحنات التي توزع المساعدات في جنوب ووسط غزة تجاوز 200 شاحنة يوميا تقريبا، فيما يمصل زيادة مقارنة بالشهر الماضي، لكن هناك حاجة لمزيد".

وأضاف "يتعين تلبية الاحتياجات الغذائية الكاملة لسكان غزة من جميع الأعمار. هذا يعني أكثر من مجرد الحد الأدنى من مستوى التغذية اللازمة للبقاء على قيد الحياة". وقال إن سوء التغذية ومعدل الوفيات بين حديثي الولادة والأطفال يمثل مشكلة كبيرة تتفاقم.

ومضى يقول "تتعين معالجة هذه المشكلة بتقديم مساعدات إضافية ودخول النوع المناسب من المساعدات".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تصنيف عالمي للأمن الغذائي مدعوم من الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة ورجح أن تحل بشمال غزة في أيار/ مايو وقد تنتشر على امتداد القطاع بحلول تموز/ يوليو.

وجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، ومن المرجح أن تتجاوز هذه المستويات أيضا معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع.