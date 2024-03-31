الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال قتل أكثر من 400 منذ اقتحامه مجمع الشفاء

حمل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وبعض الدول الأوربية وإسرائيل المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي أقدم على قتل أكثر من 400 فلسطيني وتدمير وحرق 1050 منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة حيث يواصل اقتحام المجمع وحصاره لليوم الـ13 على التوالي.

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وأفاد المكتب في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب على مدار 13 يوما من اقتحام مجمع الشفاء الطبي جرائم تدمير وحرق واستهداف للمنازل.

وبلغ عدد المنازل المستهدفة وفق البيان، 1050 منزلا كما قتل الجيش أكثر من 400 شخص إلى جانب اعتقال وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف البيان "لا يزال جيش الاحتلال يحتجز 107 مرضى محاصرين داخل مجمع الشفاء في ظروف غير إنسانية بدون ماء ودواء وطعام وكهرباء".

وأوضح أن من بين المرضى المحاصرين 30 مُقعدا ونحو 60 من الطواقم الطبية العاملة بالمجمع.

وتابع "يمنع الاحتلال كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر محدق".

وحمل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وبعض الدول الأوربية وإسرائيل المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب المنظمات الدولي والدول العربية والإسلامية بالخروج من مربع الصمت والتنديد إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعدم أكثر من 200 فلسطيني داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، واعتقل نحو ألف آخرين، منذ اقتحامه قبل أكثر من أسبوع.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.