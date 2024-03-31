مسؤول بداخليّة غزة: قوّة أمنيّة مشبوهة دخلت القطاع مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بتنسيق مع الاحتلال

ذكر المسؤول في تصريحات صحافية، مساء الأحد، إن "قوة أمنية مشبوهة دخلت القطاع أمس مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال".

قال مسؤول بوزارة الداخليّة في قطاع غزة، مساء الأحد، إن قوّة أمنيّة مشبوهة دخلت القطاع، السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري، بتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مؤكدا إلقاء الفبض على 6 من قيادتها.

وذكر المسؤول في تصريحات صحافية، مساء الأحد، إن "قوة أمنية مشبوهة دخلت القطاع أمس مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال".

وأضاف أن "(مسؤول المخابرات الأعلى في السلطة الفلسطينية)، اللواء ماجد فرج، قد أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة، وضلّل فيها الفصائل والعشائر".

وقال المسؤول إن "الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية".

وتابع: قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وتواصل اعتقال المزيد".

وأضاف: "وصلتنا توجيهات من غرفة فصائل المقاومة بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة".

وأوضح المصدر ذاته: "سنعامل أي قوة أمنية تدخل غزة دون تنسيق مع المقاومة معاملة الاحتلال".