غزة: مئات من الجثث بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه

قالت مصادر طبية فلسطينية إنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفي الشوارع والطرق المحيطة به، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المجمع عقب حصار استمر 14 يوميا.

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من المجمع الطبي الذي يضم مستشفى الشفاء في القطاع المحاصر، بعد أيام من شنه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع.

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وقالت الوزارة إنه جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه، حيث شوهدت دبابات ومركبات عسكرية تنسحب منه. لكن الجيش الإسرائيلي الذي وصف عمليته في المجمع بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حماس، لم يؤكد بشكل فوري تنفيذه أي انسحاب.

وأفادت وزارة الصحة أنه تم إجلاء عشرات المصابين من محيط مجمع الشفاء الطبي إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفي الشوارع والطرق المحيطة به، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المجمع عقب حصار استمر 14 يوميا، شنت خلاله القوات هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.

وبحسب المصادر الطبية، فقد تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل من الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا.

وقام الأهالي بانتشال 50 شهيدا على الأقل من المجمع الطبي، بمدينة غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

وكان الجيش الإسرائيلي طوال فترة حصاره لمجمع الشفاء يعرقل وصول الفرق الإغاثية وممثلي المنظمات الدولية إلى المنطقة للقيام بمهام إنسانية أو عمليات إجلاء، مما أدى إلى أزمة إنسانية وصحية في محيط المجمع.

وقبل ساعات من انسحاب القوات الإسرائيلية، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل إلى فتح ممر إنساني إلى المجمع وتسهيل الوصول إليه بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمة وشركاؤها من إجلاء المرضى وإنقاذهم.

وأشار غيبريسوس إلى أن 21 مريضا لقوا حتفهم منذ بدء حصار مجمع الشفاء في 18 آذار/مارس الحالي.

وقال إن هناك 107 مرضى في مبنى غير ملائم داخل المجمع يفتقرون إلى الرعاية الطبية والإمدادات اللازمة، ومن بين هؤلاء 4 أطفال و28 مريضا في حالة حرجة، وقد أصيب بعض المرضى بالتهاب الجروح، خاصة في ظل شح المياه لتنظيفها، كما لا توجد حفاضات أو أكياس بول.