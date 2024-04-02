الحرب على غزة: الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته ويقصف فريق إغاثة أجنبي

دارت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي في بلدات شمالي ووسط غزة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، القصف الجوي والبري لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ179، وخلفت الغارات عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وارتكب الجيش الإسرائيلي 6 مجازر في القطاع أسفرت عن 63 شهيدا و94 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32,845 شهيدا و75,392 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

إلى ذلك، دارت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي في بلدات شمالي ووسط غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي سيارة مدنية تابعة منظمة المطبخ المركزي العالمي غرب مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد سبعة أشخاص على الأقل بينهم عاملون في المنظمة الدولية.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية بالجيش الإسرائيلي قولها: "يبدو أن الموظفين في منظمة الإغاثة الدولية قتلوا بالفعل نتيجة لهجوم إسرائيلي، نحن نواصل التحقيق في الحادث".