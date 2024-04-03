اشتباكات عنيفة بمخيم الفارعة ومواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة محاور واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما شهد مخيم الفارعة اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية أسماء هريش ابنة الأسير نوح هريش وشقيقة الأسير أحمد هريش، بعد اقتحام منزلها في بيتونيا غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد أحمد هلال غيظان وشقيقيه عبد الهادي وسليمان غيطان والشابين ثائر صالح الأسمر ومحمد حسام الخطيب عقب اقتحام منازلهم في قرية قبيا غرب رام الله، والشقيقين عز ومحيي الفرنسي من منزلهما في حي البالوع بمدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من قطاع غزة خلال اقتحام حي الماصيون في رام الله.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة من جهة حاجز الحمرا العسكري.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات دارت مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت أحد المنازل فيها كما أطلق الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين، كما اقتحمت القوات بلدة كفر قدوم.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت جميل طقاطقة في بلدة بيت فجار.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وتمركزت في منطقة المعاجين ومحيط المشفى التخصصي وشارع 16 بنابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال طرقا فرعية وجرفتها كما دمرت شبكات مياه في قرية دير شرف غرب نابلس.

وقال عضو مجلس قروي دير شرف عمر نوفل إن قوات الاحتلال دمرت عدة طرق فرعية وأغلقتها غرب القرية، وشبكات مياه فيها، ما أدى لانقطاع المياه عن الأحياء الغربية بالقرية.

وأشار إلى أن الطرق المدمرة كان يسلكها الفلسطينيون كطرق بديلة للدوار الرئيس في القرية والذي يقيم الاحتلال عليه حاجزا، مؤكدا أن تدميرها أدى لأزمة خانقة على الحاجز، كما أدى تدمير شبكات المياه إلى حرمان مئات العائلات من المياه.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد الخطيب وفتحي كنعان بعد مداهمة منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من عائلة الجولاني في مخيم شعفاط بالقدس وهم: يحيى الجولاني وزكريا الجولاني وبلال الجولاني ونضال الجولاني ونضال الجولاني.