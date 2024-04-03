الحرب على غزة: قصف وغارات ومعارك وسط القطاع

وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي وسط القطاع، الذي شهد معارك ضارية واشتباكات على عدة محاور.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ180، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف مربعات سكنية في منقطة خانيونس.

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وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر، فيما سمعت انفجارات عنيفة جراء قيام القوات الإسرائيلية نسف منازل الفلسطينيين في مدينة خانيونس، أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر في القطاع أسفرت عن 71 شهيدا و102 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32916 شهيدا و75494 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي وسط القطاع، الذي شهد معارك ضارية واشتباكات على عدة محاور.

وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية شرق دير البلح، وكذلك مجموعة من الجنود تحصنوا في أحد المباني، في حين قصفت سرايا القدس تجمعا للجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.