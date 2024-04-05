بوريل: قرار إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة غير كاف لمنع المجاعة

شدد بوريل على أن المعابر الحدودية التي سيتم فتحها ليست كافية لمنع المجاعة في غزة.

بوريل (أ ب)

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة إن قرار إسرائيل بفتح بعض المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، غير كافٍ.

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جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، تعليقا على موافقة إسرائيل السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء أسدود ومعبر "إيريز" (بيت حانون)، وبزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر "كرم أبو سالم".

ووصف المسؤول الأوروبي القرار الإسرائيلي بأنه اتخذ نتيجة للإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي والضغوط بعد مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة الإثنين الماضي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وشدد بوريل على أن المعابر الحدودية التي سيتم فتحها ليست كافية لمنع المجاعة في غزة.

وذكر أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

كما أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في بيان الجمعة، أنّ القرار الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى غزة ليس كافيا.

يأتي ذلك بعد أن وافق "كابينيت الحرب" على السماح بشكل مؤقت على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ميناء أسدود ومعبر "إيريز"، كما سيسمح بزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر "كرم أبو سالم".