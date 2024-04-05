رغم قيود الاحتلال: 120 ألفا يؤدّون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قد أعادت عشرات المسنين على حاجزَي قلنديا وبيت لحم، كانوا ينوون التوجّه للمسجد الأقصى، بحجّة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكّنهم من الدخول.

منعت قوّات الاحتلال، اليوم الجمعة، آلاف المصلّين القادمين من الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت عددا منهم من الدخول.

وأكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلّة، أن نحو 120 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قد أعادت عشرات المسنين على حاجزَي قلنديا وبيت لحم، كانوا ينوون التوجّه للمسجد الأقصى، بحجّة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكّنهم من الدخول.

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وسُجّلت مناوشات بين جنود الاحتلال والمصلّين الذين توجهوا للصلاة، وتحديدا في منطقه باب الأسباط، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح ثلاثه شبان لم تعرف هويتهم بعد.

واعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.

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وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، نشر 3600 عنصر بمدينة القدس، في "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".

"ارجع فقط"

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نشر أعدادا كبيرة من قواته الجمعة، على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقق في هويات الأهالي، ورفض دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمال القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، حركة نشطة على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

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ويقول المسن الفلسطيني إبراهيم عبيات (78 عاما)، إن القوات الإسرائيلية منعته من الوصول إلى مدينة القدس دون سبب.

وأشار إلى أنه يحمل تصريحا خاصا حصل عليه قبل 3 أيام، ولكن القوات رفضت دخوله، وحينما سأل الجنود عن السبب، قالوا له "ارجع فقط"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وعبّر العجوز الفلسطيني عن امتعاضه من ذلك، وقال: "حرمنا من الوصول للقدس والصلاة في المسجد الأقصى في رمضان، وحرمنا من إحياء ليلة القدر (ليلة 27)".

بدورها تقول نهاية نصار (71 عاما)، إن السلطات الإسرائيلية أرجعتها، ومنعتها من دخول القدس لعدم حصولها على تصريح خاص.

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وأضافت أن التصريح بحاجة لإصدار بطاقة ممغنطة (إلكترونية)، وهذا يستغرق 12 يوما للحصول عيله.

وعبرّت نصار عن سخطها من عدم قدرتها على الوصول للقدس في جمعة رمضان الأخيرة.

وليلة السبت، يحيي عشرات آلاف الفلسطينيين ليلة القدر في المسجد الأقصى، التي يلتمسها المسلمون عادة مساء 26 رمضان من كل عام.

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وتأتي القيود الإسرائيلية في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".