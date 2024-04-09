مسؤولة أممية: الإنسانية والمجتمع الدولي فقدا بوصلتهما الأخلاقية بشأن غزة

أشارت محمد إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء ببيان شخصي، مضيفة: "لكن القلق الأكبر بالنسبة لي هو أننا، كإنسانية، كمجتمع دولي، فقدنا بوصلتنا الأخلاقية في ما يتعلق بغزة".

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الثلاثاء إن المجتمع الدولي والإنسانية فقدا "بوصلتهما الأخلاقية" في ما يتعلق بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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جاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول التزامها الصمت إزاء الوضع في غزة خلال مؤتمر صحافي في مدينة نيويورك.

وأوضحت محمد أنها تتبع الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها تؤيد جميع بيانات الأمين العام أنطونيو غوتيريش في ما يتعلق بغزة.

وأشارت إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء ببيان شخصي، مضيفة: "لكن القلق الأكبر بالنسبة لي هو أننا، كإنسانية، كمجتمع دولي، فقدنا بوصلتنا الأخلاقية في ما يتعلق بغزة".

ولفتت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بشأن غزة، مشيرة إلى التأخير الكبير في هذا الصدد.

وأكدت أن "جيلا" ضاع في غزة ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن إعادة بناء البنية التحتية وحدها لا يمكن أن تحل مشاكل غزة، حيث تُحرم الحقوق الأساسية.