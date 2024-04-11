اليونيسف في غزة تؤكد إصابة سيارة تابعة لها بقصف إسرائيلي

المنظمة الأممية في بيان: "أصيبت مركبة بالذخيرة الحية، كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تعرض سيارة تابعها لها، أمس الأربعاء، للإصابة بذخيرة حية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، اليوم الخميس، على منصة إكس: "بالأمس، أصيبت مركبة بالذخيرة الحية، كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة".

وأوضحت أنها "تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة بشأن الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضافت: "للأسف ما زال العاملون في المجال الإنساني يواجهون المخاطر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وشددت اليونيسف على أنه "ما لم تتم حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فلن تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين لها".

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات العاملة في غزة "لطالما حذرت من استهداف موظفيها"، كما ودعت سلطات الاحتلال إلى "توفير حمايتهم"، تفاديًا لتكرار حادثة مقتل 7 من موظفي "منظمة المطبخ المركزي العالمي"، بغارة إسرائيلية مطلع نيسان/ أبريل الجاري، وسط القطاع، "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".