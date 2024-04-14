استشهاد 3 أطفال لاعبي كرة قدم بغارات إسرائيلية بدير البلح

قالت الأكاديمية، عبر حسابها على "فيسبوك": "استشهاد اللاعبين سامي بلال أبو عيسى، ومحمد بلال أبو عيسى من أكاديمية الوحدة. قلوبنا تتمزق لفراقهم".

أعلنت أكاديمية الوحدة الرياضية في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 3 أطفال فلسطينيين من منتسبيها في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقالت الأكاديمية، عبر حسابها على "فيسبوك": "استشهاد اللاعبين سامي بلال أبو عيسى، ومحمد بلال أبو عيسى من أكاديمية الوحدة. قلوبنا تتمزق لفراقهم".

وأشارت في منشور آخر إلى استشهاد الطفل آدم رامز نبهان في قصف إسرائيلي آخر يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر طبي، اليوم الأحد، إن "اللاعبين سامي (4 أعوام) ومحمد أبو عيسى (6 أعوام) استشهدا، أمس السبت، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلًا سكنيًا وسط مدينة دير البلح".

وأوضح المصدر نفسه، بأن "اللاعب نبهان (6 أعوام) استشهد بقصف إسرائيلي آخر على مدينة دير البلح الجمعة الماضي".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".