200 يوم على حرب غزة: 34183 شهيدا و77143 مصابا

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ200، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 34183 شهيدا و77143 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 3 مجازر وصل منها 32 شهيدا و59 إصابة مصابين إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء.

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ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ200، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي في غارات منتظمة مناطق وسط القطاع وخانيونس ومدينة رفح المهددة بعملية عسكرية برية في الجنوب.

واحتدمت المعارك في شمال القطاع ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، فيما دارت اشتباكات متقطعة على عدة محاور تصديا للقوات المتوغلة.

وتتكشف المزيد من المجازر في كل منطقة يجري فيها الجيش الإسرائيلي الانسحاب أو التراجع منها، حيث اكتشفت 3 مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي في خانيونس تمكنت طواقم الدفاع المدني انتشال 283 جثة.