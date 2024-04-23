"الأونروا": 160 من مقار الوكالة بقطاع غزة دُمرت بشكل كامل

في وقت سابق الثلاثاء، قالت الأونروا في بيان مقتضب على منصة "إكس" إنه "بعد مرور 200 يوم على الحرب (الإسرائيلية على القطاع)، أصبح الدمار في كل مكان في غزة".

لازاريني (أ ب)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الثلاثاء إن 160 من مقار الوكالة في قطاع غزة "دمرت بشكل كامل"؛ وذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال لازاريني "لدينا تمويل كاف لنهاية حزيران/ يونيو المقبل عقب استئناف عدد من الدول تمويل الوكالة".

وأضاف "160 من مقار الأونروا في قطاع غزة دمرت بشكل كامل".

وأشار مفوض "الأونروا" أيضا إلى "مخاوف من تفشي الأمراض في شمال غزة في ظل تكدس كبير للنفايات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الأونروا في بيان مقتضب على منصة "إكس" إنه "بعد مرور 200 يوم على الحرب (الإسرائيلية على القطاع)، أصبح الدمار في كل مكان في غزة".

وأضافت "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75% من السكان".

وشددت المنظمة الأممية على أن "وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي" لإنقاذ سكان القطاع.

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.

لكن بعض تلك الجهات والدول بدأت في آذار/ مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء "الأونروا"، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.