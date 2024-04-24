الحرب على غزة: شهداء وجرحى واشتباكات بالنصيرات

أكدت الحكومة الإسرائيلية، نية الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية برية في رفح، الذي يواصل التحضيرات لعلمية الاجتياح التي من المتوقع أن تبدأ مع انتهاء عيد "الفصح" اليهودي في الأسبوع المقبل، وذلك رغم التحذيرات الدولية من كارثية مثل هذا الهجوم.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، يومها الـ201، كثف الجيش الإسرائيلي من القصف والغارات على مناطق مختلفة من القطاع ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

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واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات من الجيش الإسرائيلي شمالي النصيرات واستدعى القوات الإسرائيلية طائرة مروحية لإطلاق النار في محيط المكان، فيما شنت طائرات إسرائيلية غارة بصاروخ ارتجاجي على شمالي النصيرات بالتزامن مع قصف مدفعي لا يتوقف.

ويأتي ذلك، فيما أكدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، نية الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية برية في رفح، الذي يواصل التحضيرات لعلمية الاجتياح التي من المتوقع أن تبدأ مع انتهاء عيد "الفصح" اليهودي في الأسبوع المقبل، وذلك رغم التحذيرات الدولية من كارثية مثل هذا الهجوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 34184 شهيدا و77143 مصابا، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في القطاع، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 3 مجازر وصل منها 32 شهيدا و59 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.