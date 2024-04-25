ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 141

قال المكتب في بيان عبر منصة "تلغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 141 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد محمد بسام الجمل".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 141، عقب استشهاد محمد الجمل في قصف إسرائيلي استهدف منزله في محافظة رفح جنوب القطاع.

وقال المكتب في بيان عبر منصة "تلغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 141 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد محمد بسام الجمل".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الجمل كان صحافيا في وكالة فلسطين الآن المحلية الإخبارية.

وأضاف أنه "استشهد خلال قصف الاحتلال لمنزله في محافظة رفح".

وبحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة مطلع نيسان/ أبريل الجاري، بلغ عدد "الصحافيين الشهداء" 140 منذ 7تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".