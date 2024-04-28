الحرب على غزة: شهداء بغارات على وسط القطاع ورفح

تأتي الغارات والقصف، وسط تجدد التحركات والمحاولات لإحياء المفاوضات بغية إبرام صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل، ووقف إطلاق النار.

استشهد العشرات وأصيب المئات خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على وسط قطاع غزة ومدينة رفح، فيما لا تزال تهديدات العملية البرية محدقة بالمدينة.

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وبذلك، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع.

وكثف سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد، مع دخول الحرب يومها الـ205، غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية والمناطق المأهولة، ما أوقع شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي الغارات والقصف، وسط تجدد التحركات والمحاولات لإحياء المفاوضات بغية إبرام صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل، ووقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس إنها تسلمت مقترح الصفقة الأخير، وهي في طور دراسته، بينما تواصلت احتجاجات آلاف الإسرائيليين في عدة مدن للمطالبة باتفاق يطلق سراح الرهائن في القطاع.