3660 أسيرا إداريا بسجون الاحتلال: 8495 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، بينما ارتفعت حصيلة الأسرى الإداريين إلى 3660.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، قلقيلية، جنين، طوباس، سلفيت، أريحا، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت نحو 8495، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويأتي ذلك، فيما كشف نادي الأسير أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 3660 معتقلا، في رقم قياسي هو الأعلى منذ 57 عاما.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.