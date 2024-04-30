غزة: تحذيرات من القنابل غير المنفجرة.. مرور بـ"أخطر مرحلة"

حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه "أخطر مرحلة" بسبب الكميات الكبيرة من القنابل غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما أعلنه مدير برنامج الأمم المتحدة لأعمال الألغام في فلسطين خلال اجتماع في جنيف.

حذرت الأمم المتحدة من أن غزة تمر بـ"أخطر مرحلة" لوجود كميات كبيرة فيها من القنابل غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أو من معدّات وأسلحة وذخيرة للمقاومة الفلسطينية.

أفاد بذلك مدير البرنامج الأممي لأعمال الألغام في فلسطين، مونغو بيرتش، خلال "الاجتماع الـ27 لمديري أنشطة الألغام ومستشاري الأمم المتحدة" الذي عقد في جنيف، أمس الإثنين.

وأشار بيرتش إلى أن معظم الحوادث ستقع حينما يبدأ الناس العودة إلى شمال غزة، لعدم معرفتهم بمكان القنابل غير المنفجرة.

وشدّد مدير البرنامج التابع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، على ضرورة التدريبات اللازمة للمخاطر عند بدء عودة الناس إلى شمال القطاع.

من جانبه، أعرب جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، عن وقوفهم إلى جانب الفريق الأممي لأعمال الألغام في جهودهم الإنسانية وأعمالهم المتعلقة بتقدير المخاطر.

وأكد لاكروا في تصريحات خلال الاجتماع نفسه، أولوية الوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.