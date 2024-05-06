غزة.. نازحون يتظاهرون مطالبين "أونروا" القيام بمهماتها

تظاهر العشرات من النازحين داخل مدرسة تؤويهم وسط قطاع غزة، أمس الأحد، مطالبين المؤسسات الدولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد نحو 7 أشهر من حرب إبادة حوّلت القطاع إلى منطقة منكوبة.

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سار المتظاهرون رافعين لافتات في مدرسة "المغازي" كُتب عليها "نريد أن نعيش حياة كريمة"، و"من حقي أن أعيش بأمان مثل أي إنسان"، و "كفى استهتارًا بنا وبحقوقنا"، مرددين هتافات تطالب بتوفير المياه والكهرباء والدواء داخل مدرسة النزوح التي لجأوا إليها بسبب الحرب.

لا يتوفر شيء هنا

إحدى المتظاهرات في حديث لوكالة "الأناضول" تقول: "نحن نازحون منذ 4 أشهر إلى مدرسة المغازي، وتعرضت المدرسة للقصف، ما أدى إلى استشهاد عدد من النازحين وحرق بعض المباني داخلها. نطالب بحقوقنا في المياه والدواء والعلاج للنازحين".

وتابعت: "هنا لا يتوفر شيء، القمامة منتشرة في كل مكان، ومجاري الصرف الصحي مسدودة، ما أدى لانتشار الأمراض بين صفوف النازحين".

وطالبت النازحة المؤسسات الدولية والأونروا بتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل استمرار الحرب على غزة.

بحاجة إلى طعام ومياه

نازح آخر يقول: "نحن نطالب بحقوقنا في المياه والكهرباء والنظافة والدواء. مرت 4 أشهر ولا تزال الاحتياجات الأساسية غير متوفرة، نحن بحاجة إلى طعام ومياه لأطفالنا، وبحاجة إلى علاج في ظل انتشار الأمراض".

ومع بداية الحرب على قطاع غزة التي تتواصل للشهر السابع، دفعت قوات الاحتلال بأهالي القطاع للنزوح جنوبًا بزعم أنه "منطقة آمنة"، إلا أن القصف والدمار والقتل الإسرائيلي طال جميع المناطق وصولاً إلى المعبر الحدودي مع مصر.

ويعاني النازحون من ظروف معيشية وصحية قاهرة حيث تفتقر هذه المخيمات ومراكز الإيواء لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى تفشي الأمراض المعدية وسط نقص في الطعام والأدوية.