"الأونروا": إسرائيل قصفت ثلثي مدارس الوكالة بينها 4 خلال الأيام الماضية

شدد لازاريني على أن "غزة ليست مكانا آمنًا للأطفال"، مؤكدا على أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد".

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء إن إسرائيل قصفت ثلثي مدارس الوكالة منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينها 4 خلال الأيام الأربعة الماضية.

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وذكر لازاريني في منشور على منصة "إكس"، أنه "في غزة قصفت 4 مدارس خلال الأيام الأربعة الماضية".

وأضاف "منذ بدء الحرب قُصف ثلثا مدارس الأونروا في غزة، بعضها جرى تفجيره بشكل كامل والعديد منها لحقت به أضرار بالغة".

وأكد لازاريني أن "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال، إلى ملاجئ مكتظة، وغالبًا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس".

وبيّن أنه "بعد مرور 9 أشهر (من الحرب)، وتحت أنظارنا، لا تزال عمليات القتل والدمار مستمرة بلا هوادة".

وشدد لازاريني على أن "غزة ليست مكانا آمنًا للأطفال"، مؤكدا على أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد".

وطالب بـ "وقف إطلاق النار فورا قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا".

ولم يذكر لازاريني تفاصيل حول المدارس الأربع المستهدفة إلا أن الجيش الإسرائيلي زعم، السبت، استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.

كما استشهد 25 شخصا وأصيب أكثر من 53 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مساء الثلاثاء مدرسة تؤوي نازحين ببلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.