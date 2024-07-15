الحرب على غزة: قصف وغارات مكثفة وسط القطاع

صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ283، حيث تركز القصف على المدارس ومراكز الإيواء، والمباني السكنية، والمراكز الطبية والصحية.

صعد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث يواصل قصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء للنازحين.

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وصعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ283، حيث تركز القصف على المدارس ومراكز الإيواء، والمباني السكنية، والمراكز الطبية والصحية.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية استهداف المربعات السكنية، حيث نسفت مبان سكنية وسط وغرب مدينة رفح، وطال القصف المدفعي أحياء الصبرة وتل الهوى والزيتون بمدينة غزة، ومخيم الشابورة ومحيط دوار العودة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المنازل في الحي السعودي غرب رفح، كما استهدفت الغارات حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما تجدد إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في محيط دوار الكويت.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الماضي، على قطاع غزة، إلى 38 ألفا و584 شهيدا، بالإضافة لـ 88 ألفا و881 مصابا، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة بغزة.