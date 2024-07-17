الاحتلال يهدم عمار سكنية بالقدس ويأخذ قياس منزلين في قلقيلية

وثقت محافظة القدس 127 عملية هدم وتجريف في المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، منها 42 عملية هدم ذاتي، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 12 عملية تجريف.

تصاعد وتيرة هدم منازل الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة (Getty Images)

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية في حي وادي الجوز، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، فيما أخذت سلطات الاحتلال قياس منزلين تمهيدا لهدمهما في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن العمارة المكونة من 3 شقق سكنية تعود لعائلة نادر جابر، وبنيت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وحاصرت جرافات الاحتلال العمارة السكنية، وشرعت في هدمها بعد رفض عائلة جابر هدمها قسرا.

ولفت إلى أن البناية لأبناء عائلة جابر وأحفاده، وإحدى هذه الشقق بنيت قبل احتلال القدس.

وتضم العمارة السكنية تضم 3 شقق يعيش فيها المقدسي نادر جابر وأبناءه وأحفاده.

وفرضت بلدية الاحتلال على المقدسي جابر غرامات ومخالفات مالية على مدار 30 عاما تجاوزت قيمتها المليون شيكل.

وأخلى جابر الشقق الثلاث السبت الماضي مترقبا تنفيذ الاحتلال للهدم، كما قطعت بلدية الاحتلال التيار الكهربائي عن العمارة السكنية مساء الأحد.

ووثقت محافظة القدس 127 عملية هدم وتجريف في المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، منها 42 عملية هدم ذاتي، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 12 عملية تجريف.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي عائلتي علي بكر وجمال أبو هنية في مدينة قلقيلية، وأخذت قياس المنزلين، تمهيدا لهدمهما.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.