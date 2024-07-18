الحرب على غزة: شهداء وجرحى جراء قصف منازل مأهولة

وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين دون الكشف عن هوياتهم.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث تركزت الهجمات على المربعات السكنية والمنازل المأهولة في وسط القطاع.

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يأتي ذلك، بينما وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين دون الكشف عن هوياتهم.

وفي اليوم الـ286، أوقعت غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على جباليا والبريج ومنطقة الزوايدة، عشرات الشهداء والجرحى، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الانذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة" للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية.

وسمع دوي انفجار عنيف في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وإطلاق نار من الآليات شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، تزامنا مع عمليات قصف نفذتها المدفعية الإسرائيلية وإطلاق نار مكثف من قبل المسيرات والآليات العسكرية التي استهدفت بالأساس مراكز الإيواء لنازحين، ما أسفر عن شهداء وجرحى بصفوف النازحين.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38794 شهيدا و89364 إصابة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.