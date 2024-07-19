الحرب على غزة: شهداء في النصيرات والبريج وغارات على مناطق متفرّقة بالقطاع

مع دخول الحرب على غزة، يومها الـ286، واصل الجيش الإسرائيلي، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث تركزت الهجمات على المربعات السكنية والمنازل المأهولة في وسط القطاع، وجنوبه.

استشهد وأصيب العديد من الأهالي، الليلة الماضية، وصباح اليوم الجمعة، إثر استهداف طائرات الجيش الإسرائيليّ ومدفعيّته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومع دخول الحرب على غزة، يومها الـ286، واصل الجيش الإسرائيلي، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث تركزت الهجمات على المربعات السكنية والمنازل المأهولة في وسط القطاع، وجنوبه.

واستشهد 8 أشخاص في قصف للاحتلال، استهدف منزلا لعائلة أبو شكيان في بمخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم أطفال، فيما استشهد 6 أشخاص من عائلة أبو حسنين، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج، وسط قطاع غزة. كما استشهد شخصان، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وقصفت المدفعية جنوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس، كما استهدفت المدفعية عددا من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط معبر بيت حانون "إيريز"، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووصلت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 38 ألفا و848 شهيدا، و89 ألفا و459 مصابا منذ 7 اشرين الأول/ أكتوبر، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع، أمس.

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