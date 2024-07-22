بيت لحم: الاحتلال يهدم منزلين في الولجة

منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين.

سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة منذ بداية العام (Getty Images)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم، كما هدمت منزلا و10 منشآت سكنية وتجارية في بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

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وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلين على مدخلها، يعودان للشقيقين مصطفى ومحمود محمد رباح، وتبلغ مساحة كل واحد منهما 70 مترا مربعا.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الحالي، خمسة منازل بحي المقبرة في منطقة عين جويزة في قرية الولجة.

وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منزلا ومنشآت تجارية، في بلدة عناتا شرق القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، وأغلقت أحياء البيك والنجمة وشرعت بعمليات هدم بالمنطقة.

وقال رئيس بلدية عناتا طه نعمان، أن قوات الاحتلال هدمت قاعة أفراح تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وأسوارا استنادية وحظائر أغنام، وبركسات، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة علاء خالد حلوة في المنطقة ذاتها، وهو مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.