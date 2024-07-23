شهداء وجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية مخيم طولكرم

أعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، وتزامن الاقتحام مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وتشويش على شبكات الاتصالات والإنترنت.

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، وذلك جراء قصف مسيرة إسرائيلية منازل في مخيم طولكرم فجر اليوم الثلاثاء.

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وأفاد الهلال الأحمر، فجر اليوم الثلاثاء، بإصابة شاب (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وأصيب بثلاث رصاصات في الفخذ واليد والبطن.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال في الصدر بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، وتزامن الاقتحام مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وتشويش على شبكات الاتصالات والإنترنت.

واستهدفت مجموعة من المقاومين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم طولكرم،

وقالت كتائب القسام - كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "فجرنا عبوة ناسفة في جرافة D9 وأليات الاحتلال خلال تقدمها في شارع المقاطعة".

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، ناجمة عن اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا حول مخيم طولكرم من كافة محاوره، ونصبت فرق القناصة في محيطه.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مخيم طولكرم، وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانيا.

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير واسعة للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم طولكرم، وتعمدت تدمير عدد من مركبات الفلسطينيين.