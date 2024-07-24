3 شهداء بالضفة والقدس والاحتلال يفجر منزل عائلة مناصرة

محمد مناصرة استشهد وقتل مستوطنان إسرائيليان بعملية إطلاق نار في محطة وقود قريبة من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضٍ فلسطينية بين مدينتي نابلس ورام الله.

استشهد 3 فلسطينيين فجر وصباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد مناصرة في مخيم قلنديا.

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وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد شاب وتسجيل عدة إصابات في مدينة طوباس، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت بين مجموعة من المقاومين وعناصر من الوحدة الخاصة بجيش الاحتلال التي اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا.

وفي طولكرم، أعلنت مصادر محلية عن استشهاد الشاب يزن عبدو متأثرا بإصابته خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم طولكرم، وبذلك ارتفع عدد الشهداء في المخيم إلى 6 بغضون الـ24 ساعة الماضية.

واستشهد أحمد نضال أصلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، فجر اليوم الأربعاء، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت بالمخيم، عقب التصدي للقوات المقتحمة التي قامت بتفجير منزل الشهيد محمد مناصرة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا تمهيدا لهدمه وسط مواجهات في المخيم.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن الاقتحام لمخيم قلنديا تم بقوات كبيرة مكونه من 20 مركبة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة منفذ عملية عيلي في شباط الماضي داخل المخيم وقامت بتفجيره.

واندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز خلال اقتحامها للمخيم.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب إن "طواقمنا تعاملت مع إصابة رصاص حي في الفخد في قلنديا ليرتفع العدد إلى 8 إصابات بينها 6 بالرصاص الحي نقلت جميعها إلى المستشفى".

يذكر أن محمد مناصرة استشهد وقتل مستوطنان إسرائيليان بعملية إطلاق نار في محطة وقود قريبة من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضٍ فلسطينية بين مدينتي نابلس ورام الله.