وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة وهجوم للمستوطنين على حوارة

وهاجم عشرات المستوطنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، محال تجارية ومركبات فلسطينية وأحرقوا مقتنيات منازل وأراضٍ زراعية في بلدة حوارة قضاء نابلس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في وقت نفذت عصابة من المستوطنين هجوما على بلدة حوارة قضاء نابلس، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، باتجاه ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، وحاصرت بناية سكنية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد مداهمة المنزل المحاصر، من بينهم مصابون، حيث تبين وجود آثار للدماء وللرصاص داخل المنزل.

واستخدم جنود الاحتلال أحد المعتقلين كدرع بشري بعد ما وضعوه على مقدمة سيارة عسكرية.

وأكد نادي الأسير أن المعتقلين هم باسم علي عبد الكريم الهمشري، وعبد الله يوسف مسيمي، والمصابان زاهر يوسف تحسين رداد وحالته خطيرة، وصالح فراس كامل رداد ووضعه مستقر.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت شقة سكنية في البناية المحاصرة.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع العزبة وتمركزت في محيط الحاووز، مع سماع أصوات إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها العسكرية إلى العزبة، مرورا من دوار خضوري ودوار السلام بالمدينة.

قالت جمعية الهلال الأحمر إن شابين أصيبا بجراح بعد تعرضها للضرب على يد مجموعة من المستوطنين في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وهاجم عشرات المستوطنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، محال تجارية ومركبات فلسطينية وأحرقوا مقتنيات منازل وأراضٍ زراعية.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين ومجموعة من قطعان المستوطنين.

كما أصيبت مركبة تابعة للمستوطنين بأضرار مادية، بعد تعرضها للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح دنيا اشتية عقب مداهمة منزل عائلتها خلال اقتحام قرية سالم.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية التي شهدت اشتباكات مسلحة، وأطلقت القوات النار تجاه طواقم الإسعاف ومنعتها من الوصول للشاب المصاب، فيما اعتقلت القوات الفتى اسلام عمر نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقار.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الرشايدة قضاء بيت، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها.

واكتشفت قوات خاصة من جيش الاحتلال في طوباس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة للتصدي للقوات المقتحمة التي دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طوباس في بيان مقتضب: "استهدفنا قوة خاصة من جيش الاحتلال عقب تسللها إلى المدينة".