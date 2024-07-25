الحرب على غزة: غارات مكثفة على خانيونس وسط نسف للمربعات السكنية برفح

كثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على مخيم النصيرات وخانيونس وسط تدمير للمنازل ونسف للمربعات السكنية.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ293، واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، حملة القصف والغارات على مدينة خانيونس، فيما قال مسؤول أميركي، إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادل، أصبحت في "مراحلها الختامية".

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وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على مخيم النصيرات وخانيونس وسط تدمير للمنازل ونسف للمربعات السكنية في رفح.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة القرارة، كما استهدفت الغارات منزلا في حي الشيخ رضوان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق حي الشجاعية مخيم البريج وسط قطاع، ما أوقع عشرت القتلى ومئات الجرحى.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة جندي آخر في عملية خانيونس ليرتفع العدد التي أعلن عن استعادتها إلى خمسة.