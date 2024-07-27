بوريل يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة واحترام القانون الإنساني الدولي

حض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت على إيجاد حل سياسي لإنهاء الجنون في غزة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 30 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة.

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وقال بوريل في منشور على منصة "إكس": يجب أن يحدث وقف لإطلاق النار الآن، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين على نطاق واسع. وحده الحل السياسي سينهي هذا الجنون".

وأضاف في منشور آخر "هجوم آخر على مدرسة تستخدم مأوى للنازحين داخليا في خانيونس (..) وفي الوقت نفسه، يُطلب مجددا بشكل متكرر من سكان ضعفاء الانتقال إلى مكان آخر، بدون نهاية في الأفق".

وأسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح عن استشهاد 30 شخصا السبت، وفق ما أفادت مصادر في قطاع غزة في الشهر العاشر من الحرب.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت "مجمع قيادة وسيطرة لحماس تم إخفاؤه داخل مدرسة خديجة في وسط قطاع غزة".

ومع نزوح معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مرة واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ كثيرون من المباني المدرسية مساكن مؤقتة بينها المبنى الذي قصف اليوم السبت.