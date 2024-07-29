الحرب على غزة: قصف وغارات وموجات نزوح في شتى أنحاء القطاع

تتواصل موجات نزوح العائلات الفلسطينية في شتى أنحاء قطاع غزة في ظل تجدد حملة القصف الإسرائيلي عليها ضمن عملية برية جديدة للجيش الإسرائيلي في منطقة خانيونس.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ297، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية على مناطق متفرقة في القطاع، واستهدفت الهجمات المناطق المأهولة ومراكز الإيواء.

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وتتواصل موجات نزوح العائلات الفلسطينية في شتى أنحاء قطاع غزة في ظل تجدد حملة القصف الإسرائيلي عليها، وذلك ضمن عملية برية جديدة للجيش الإسرائيلي في منطقة خانيونس.

يأتي ذلك، في وقت تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، حيث تشهد عدة محاور في رفح وخانيونس وحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، معارك ضارية واشتباكات مسلحة للتصدي للقوات المتوغلة.

إلى ذلك، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين وخياما للنازحين في خانيونس، وحي الزيتون ومخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 39.324 شهيدا و90.830 مصابا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة.